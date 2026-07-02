Беспрозванных сравнил современный бюджет Калининградской области с 1946 годом

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщили в Кремле. В ходе встречи, приуроченной 80-летию образования региона, губернатор рассказал о сокращении госдолга, социально-экономическом развитии, а также о реализации бюджета в 1946 г. и сейчас.