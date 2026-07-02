Беспрозванных сравнил современный бюджет Калининградской области с 1946 годом

Беспрозванных сравнил современный бюджет Калининградской области с 1946 годомСегодня выделенные средства осваивают полностью, заверил губернатор президента
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщили в Кремле. В ходе встречи, приуроченной 80-летию образования региона, губернатор рассказал о сокращении госдолга, социально-экономическом развитии, а также о реализации бюджета в 1946 г. и сейчас.
Глава региона начал презентацию с первого бюджета Калининградской области 80-летней давности. Тогда доходы в этом бюджете были 88,5 млн руб., дотаций из бюджета – 56 млн руб., расходов – 69 млн руб.
«Тогда было отмечено низкое выполнение расходов при наличии большой суммы остатков бюджетных средств. Тогда не успели освоить средства», – сказал он.
Сейчас, по словам Беспрозванных, ситуация «кардинально изменилась». Бюджет Калининградской области консолидированный – более 180 млрд руб. – и он полностью осваивается. Это освоение происходит при сокращении дотации из федерального бюджета.
«По итогам 2026 г. планируем, что это будет порядка 1,8 млрд руб. В 2027 г. мы выйдем на сумму порядка 700 млн руб. К 2028 г. планируем полностью быть бездотационными», – поделился губернатор.
В марте Беспрозванных представил пятилетний план развития Калининградской области. Программа обновления региона включает свыше 500 инфраструктурных и благоустроительных проектов, а событийная программа предусматривает более 450 мероприятий.