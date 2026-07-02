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Reuters: на саммите НАТО Канада предложит создать глобальный оборонный банк

Ведомости

Канада намерена объявить на предстоящем саммите НАТО в Турции о создании глобального оборонного банка, в число учредителей которого могут войти около десяти государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переговорщика канадской стороны.

Предполагается, что новая финансовая структура сможет предоставить странам-союзницам льготные кредиты на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов (около $133 млрд) для финансирования оборонных проектов.

«Мы поставили перед собой задачу уложиться к срокам саммита НАТО», – заявила главный переговорщик Канады по запуску инициативы и генеральный директор Банка развития бизнеса Канады Изабель Юдон.

По словам Юдон, на первом этапе в число участников, вероятнее всего, войдут Канада и несколько европейских государств. При этом она не стала раскрывать их перечень, отметив, что окончательное объявление будет зависеть от завершения переговоров с союзниками.

Предыдущий саммит НАТО состоялся 25 июня 2025 г. в Гааге. В нем приняли участие представители 32 государств – членов альянса, а также стран-партнеров. Это была первая встреча лидеров блока под руководством генерального секретаря Марка Рютте и первый саммит НАТО, прошедший в Нидерландах.

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