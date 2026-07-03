Госдеп представил памятный паспорт к 250-летию США с изображением Трампа
Госдепартамент США выпустил памятный паспорт в честь 250-летия страны, на документе будут изображены отцы-основатели и действующий американский лидер Дональд Трамп, сообщило ведомство.
Портрет главы Белого дома будет размещен на внутренней стороне паспорта, на фоне также будут находиться текст декларации независимости и флаг США. На другой странице документа изобразят картину Джона Трамбулла «Декларация независимости» с отцами-основателями страны.
Памятный паспорт будут выдавать в Вашингтоне с 6 июля 2026 г. при наличии доступных экземпляров. Гражданам нужно записаться на личный прием или подать заявку через специальные ресурсы.
4 июля в США празднуется День независимости страны. В этот день в 1776 г. Второй Континентальный конгресс принял Декларацию независимости, которая отделила 13 американских колоний от Великобритании. В стране в этот праздник выходной, традиционно он сопровождается фейерверками, парадами и другими памятными мероприятиями.