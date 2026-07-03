Госдеп представил памятный паспорт к 250-летию США с изображением Трампа

4 июля в США празднуется День независимости страны. В этот день в 1776 г. Второй Континентальный конгресс принял Декларацию независимости, которая отделила 13 американских колоний от Великобритании. В стране в этот праздник выходной, традиционно он сопровождается фейерверками, парадами и другими памятными мероприятиями.