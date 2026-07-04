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В Вашингтоне отменен парад ко Дню независимости из-за жары

Ведомости

Парад в Вашингтоне в 250-ю годовщину независимости США отменен из-за экстремальной жары, передает Bloomberg.

Ожидается, что утром 4 июля температура воздуха может достичь 115 градусов по Фаренгейту (46,1 Цельсия). 

Решение об отмене запланированного на 4 июля парада принято с учетом безопасности участников, зрителей и персонала как главного приоритета, говорится в заявлении организаторов.

По данным Reuters, в центральных и восточных районах США отменены десятки парадов, концертов и фейерверков. Не состоится и американская государственная ярмарка на Национальной аллее в Вашингтоне. Ярмарка, где представлены все 50 штатов, была временно закрыта днем 3 июля, так как температура достигла 101 градуса по Фаренгейту (38 градусов Цельсия).

Волна тридцатиградусной жары на этой неделе пришла во многие американские города. Согласно данным Центра прогнозирования погоды США, более 197 млн человек от Канзаса до штата Мэн 3 июля получили предупреждения об экстремальной жаре.

Жаркие условия также нагружали электросети. PJM, крупнейший оператор энергосетей США, обслуживающий 67 млн человек, призвал американцев экономить электроэнергию. Линии перегружены из-за работы кондиционеров. В Нью-Йорке примерно 17 000 клиентов 3 июля остались без электричества.

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