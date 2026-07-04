В Вашингтоне отменен парад ко Дню независимости из-за жары

По данным Reuters, в центральных и восточных районах США отменены десятки парадов, концертов и фейерверков. Не состоится и американская государственная ярмарка на Национальной аллее в Вашингтоне. Ярмарка, где представлены все 50 штатов, была временно закрыта днем 3 июля, так как температура достигла 101 градуса по Фаренгейту (38 градусов Цельсия).