Беглов: Петербург подвергся масштабной атаке дронов
Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Он попросил горожан не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности и предупредил о перебоях мобильного интернета.
Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.
К утру над Ленинградской областью ПВО сбила 67 украинских дронов, сообщал губернатор Александр Дрозденко. Работа сил противовоздушной обороны продолжается.
Ночью над российскими регионами уничтожено 389 украинских БПЛА. Ракету ночью сбили над Удмуртией, она пыталась атаковать предприятие. В Белгороде из-за массированного удара ВСУ начались пожары, перебои со светом и водой.