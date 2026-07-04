В Калининградской области частично возобновили продажу бензина

В Калининградской области частично возобновили розничную продажу топлива на 11 автозаправочных станциях сети «Балтнефть», сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Max.



«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети "Балтнефть", речь пока только о 92-м бензине и дизеле. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», – написал глава региона.



По его словам, в Калининграде открываются семь заправок – на улицах Александра Невского, 120, Балтийском шоссе, 117, Горького, 178 Б, Дзержинского, 249, Емельянова, 232, Красной, 164 и О. Кошевого, 31. В области топливо появится на четырех АЗС: в Гурьевске (Калининградское шоссе, 1А), Черняховске (Октябрьская, 4А), поселке Коврово Зеленоградского района (Балтийская, 39 Б) и Советске (Суворова, 1).