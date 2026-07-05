Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI914,9+0,32%RGBI112,08+0,12%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RGBITR747,47+0,21%
Главная / Политика /

Бруклинский мост загорелся во время фейерверка в честь Дня независимости США

Ведомости

На Бруклинском мосту во время праздничного салюта в честь Дня независимости произошло кратковременное возгорание. Инцидент случился вскоре после начала шоу Macy’s 4th of July Fireworks Show, которое стартовало в Нью-Йорке около 21:00 по местному времени (4:00 мск). По данным полиции, пострадавших в результате происшествия нет, пишет The New York Times.

Видеозаписи и кадры фотографов запечатлели несколько очагов огня на пешеходной части моста, в тех местах, где запускались фейерверки. Очевидцы сообщали о пламени, поднимавшемся как минимум из четырех точек. По завершении салюта пожарная машина приступила к тушению, а около 22:05 возгорание было ликвидировано.

По данным полиции, сигнал о пожаре поступил в 21:32. Официальные лица заявили, что возгорание, «весьма вероятно», было вызвано праздничными фейерверками. Мост оставался закрытым для движения транспорта и пешеходов как минимум до 22:30.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте