Бруклинский мост загорелся во время фейерверка в честь Дня независимости США
На Бруклинском мосту во время праздничного салюта в честь Дня независимости произошло кратковременное возгорание. Инцидент случился вскоре после начала шоу Macy’s 4th of July Fireworks Show, которое стартовало в Нью-Йорке около 21:00 по местному времени (4:00 мск). По данным полиции, пострадавших в результате происшествия нет, пишет The New York Times.
Видеозаписи и кадры фотографов запечатлели несколько очагов огня на пешеходной части моста, в тех местах, где запускались фейерверки. Очевидцы сообщали о пламени, поднимавшемся как минимум из четырех точек. По завершении салюта пожарная машина приступила к тушению, а около 22:05 возгорание было ликвидировано.
По данным полиции, сигнал о пожаре поступил в 21:32. Официальные лица заявили, что возгорание, «весьма вероятно», было вызвано праздничными фейерверками. Мост оставался закрытым для движения транспорта и пешеходов как минимум до 22:30.