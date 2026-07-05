Бруклинский мост загорелся во время фейерверка в честь Дня независимости США

Видеозаписи и кадры фотографов запечатлели несколько очагов огня на пешеходной части моста, в тех местах, где запускались фейерверки. Очевидцы сообщали о пламени, поднимавшемся как минимум из четырех точек. По завершении салюта пожарная машина приступила к тушению, а около 22:05 возгорание было ликвидировано.