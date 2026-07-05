Трамп предрек Европе превращение в «страну третьего мира»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа рискует превратиться в страну третьего мира из-за приема мигрантов. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.
«Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», – написал американский лидер.
По его словам, подобные процессы происходят «быстро, в мгновение ока». Трамп также заключил, что его избрали на пост президента США «как раз вовремя».
Трамп неоднократно критиковал европейские власти за миграционную политику. В конце 2025 г. он заявлял, что Европа «разваливается» под давлением миграционного кризиса, приводя в пример Париж, Лондон и Стокгольм, которые стали менее безопасными .
В сентябре 2025 г., выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, он также говорил, что Европа из-за мигрантов «катится в ад», и призвал положить конец «неудачному эксперименту с открытыми границами» .