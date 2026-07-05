Фейерверк в честь Дня независимости США попал в самолет в Чикаго
Самолет авиакомпании Delta, выполнявший рейс из Атланты, при заходе на посадку в чикагском аэропорту Мидуэй «соприкоснулся с фейерверком», сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление перевозчика.
На записи переговоров с диспетчером слышно, как пилот рейса 1076 говорит: «Мы только что услышали хлопок на борту». Лайнер в этот момент находился на высоте 200 футов.
Диспетчер ответил, что поступали «множественные» аналогичные сообщения и городские власти уже оповещены. Корреспондент CNN обратился в полицию Чикаго за подробностями.
В Delta подчеркнули, что самолет приземлился без происшествий и сейчас проходит техническую проверку.
На Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время праздничного салюта в честь Дня независимости произошло кратковременное возгорание.