ВС России уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области
Российские военные уничтожили газораспределительную станцию в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Об этом сообщает Минобороны. Удар был нанесен БПЛА «Герань-2 Сикер».
В Минобороны также сообщили, что расчет БПЛА «Герань-2 Сикер» нанес удар по железнодорожному эшелону, перевозившему грузы для нужд ВСУ в тыловой зоне. Цель поразили в районе населенного пункта Олешня Черниговской области.
«Герань-4 Сикер» поразил подстанцию 110 кВ в Дьяковке Сумской области. В результате обесточены объекты, задействованные в интересах ВСУ.
За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа.