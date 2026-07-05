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ВС России уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области

Ведомости

Российские военные уничтожили газораспределительную станцию в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Об этом сообщает Минобороны. Удар был нанесен БПЛА «Герань-2 Сикер».

В Минобороны также сообщили, что расчет БПЛА «Герань-2 Сикер» нанес удар по железнодорожному эшелону, перевозившему грузы для нужд ВСУ в тыловой зоне. Цель поразили в районе населенного пункта Олешня Черниговской области.

«Герань-4 Сикер» поразил подстанцию 110 кВ в Дьяковке Сумской области. В результате обесточены объекты, задействованные в интересах ВСУ.

За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. 

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