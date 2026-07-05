ВС России уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области

В Минобороны также сообщили, что расчет БПЛА «Герань-2 Сикер» нанес удар по железнодорожному эшелону, перевозившему грузы для нужд ВСУ в тыловой зоне. Цель поразили в районе населенного пункта Олешня Черниговской области.