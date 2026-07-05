В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал глава Грайворонского округа

4 июля в селе Нечаево Корочанского округа вследствие взрыва пострадал мирный житель. У мужчины слепое осколочное ранение головы. Были повреждены газопровод, остекление, крыши пяти частных домов и двух надворных построек. Линия электропередачи была задета. Жители нескольких населенных пунктов временно остались без света.