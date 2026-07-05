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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал глава Грайворонского округа

Ведомости

В селе Головчино Белгородской области в результате детонации БПЛА пострадал глава Грайворонского района Дмитрий Панков. Об этом сообщил региональный оперштаб. Панков получил осколочное ранение бедра. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

На месте атаки повреждения получил служебный автомобиль.

4 июля в селе Нечаево Корочанского округа вследствие взрыва пострадал мирный житель. У мужчины слепое осколочное ранение головы. Были повреждены газопровод, остекление, крыши пяти частных домов и двух надворных построек. Линия электропередачи была задета. Жители нескольких населенных пунктов временно остались без света.

Ночью 5 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. 

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