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Главная / Политика /

Собянин: средства ПВО уничтожили два БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые следовали по направлению к столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

4 июля Собянин также сообщал об отражении атаки беспилотников на столицу: силы ПВО уничтожили 62 дрона. В ночь на 5 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа.

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