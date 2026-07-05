Собянин: средства ПВО уничтожили два БПЛА на подлете к Москве
Системы противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые следовали по направлению к столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
4 июля Собянин также сообщал об отражении атаки беспилотников на столицу: силы ПВО уничтожили 62 дрона. В ночь на 5 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа.