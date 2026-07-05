Южная Корея создаст фонд развития за счет налогов от продажи чипов

Новые проекты предусматривают инвестиции в размере не менее 1350 трлн вон ($880 млрд) от таких компаний, как Samsung Electronics и SK Hynix. Согласно плану властей, они будут направлены на повышение долгосрочной конкурентоспособности страны и укрепление ее позиций в сфере искусственного интеллекта.