Южная Корея создаст фонд развития за счет налогов от продажи чипов
Правительство Южной Кореи запустит новый фонд поддержки экономического развития, используя для его пополнения резкий рост налоговых поступлений от полупроводниковой промышленности. Об этом в воскресенье заявил глава администрации президента Кан Хун Сик на совещании правительства и правящей партии, передает Yonhap.
По его словам, дополнительные налоговые поступления от бурно развивающейся полупроводниковой отрасли не должны быть потрачены впустую. «Запуская фонд за счет дополнительных налоговых поступлений, мы намерены смело инвестировать в будущее, включая поддержку трех мегапроектов, создание новых двигателей роста и решение жилищных проблем», – сказал Кан.
Ранее правительство объявило о трех мегапроектах, предусматривающих масштабные инвестиции в полупроводники, искусственный интеллект и центры обработки данных. Кан подчеркнул, что эти проекты станут основой для создания новых двигателей роста, которые определят будущее страны на ближайшие 20–30 лет.
Премьер-министр Хан Сон Сук отметила, что мегапроекты откроют новую эру роста, сравнимую со строительством скоростных автомагистралей и высокоскоростных сетей в прошлом.
Новые проекты предусматривают инвестиции в размере не менее 1350 трлн вон ($880 млрд) от таких компаний, как Samsung Electronics и SK Hynix. Согласно плану властей, они будут направлены на повышение долгосрочной конкурентоспособности страны и укрепление ее позиций в сфере искусственного интеллекта.