Володин: список оснований для выдворения мигрантов вырастет более чем в два раза

1 июля полиция Крыма привлекла к административной ответственности и депортировала четверых иностранных граждан, которые публично оскорбляли российских военнослужащих. МВД РФ сообщило, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции установили, что четверо выходцев из Средней Азии во время работы на строительном объекте Международного детского центра «Артек» в поселке Гурзуф допустили публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Конфликт произошел в присутствии других рабочих, после чего очевидцы обратились в полицию.