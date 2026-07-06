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Главная / Политика /

Володин: список оснований для выдворения мигрантов вырастет более чем в два раза

Ведомости

Перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранных граждан могут выдворить из России, может увеличиться до 45 статей КоАП РФ, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты в течение недели продолжат рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.

«Изначально планировалось увеличить его с 22 до 43 статей КоАП. <...> С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45», – написал он.

Среди правонарушений, которые добавят в перечень, Володин назвал дискриминацию по половому или расовому признаку, цвету кожи, национальности, языку, возрасту, отношению к религии и др. Кроме того, выдворение может последовать при неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ.

По словам председателя Госдумы, такие меры помогут повысить уровень общественной безопасности в России и способствовать наведению порядка в сфере миграции.

1 июля полиция Крыма привлекла к административной ответственности и депортировала четверых иностранных граждан, которые публично оскорбляли российских военнослужащих. МВД РФ сообщило, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции установили, что четверо выходцев из Средней Азии во время работы на строительном объекте Международного детского центра «Артек» в поселке Гурзуф допустили публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Конфликт произошел в присутствии других рабочих, после чего очевидцы обратились в полицию.

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