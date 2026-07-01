Полиция Крыма депортировала мигрантов за оскорбления военнослужащих РФ

В Санкт-Петербурге ГУ МВД России по городу и области сообщило о задержании 9 нелегальных мигрантов. Мероприятие прошло на территории возведения жилого комплекса на улице Тельмана. В ходе проверки силовики установили личности 68 иностранцев, работавших на объекте. В отношении девяти из них возбуждены дела по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность). Им назначены штрафы, после уплаты которых суд примет решение о принудительном выдворении за пределы РФ. В настоящее время полиция устанавливает компанию-подрядчика, допустившую наем нелегалов. Если вина юрлица будет доказана, ему грозит ответственность по ст. 18.15 КоАП РФ.