Полиция Крыма депортировала мигрантов за оскорбления военнослужащих РФ
Полиция Крыма привлекла к административной ответственности и депортировала четверых иностранных граждан, которые публично оскорбляли российских военнослужащих. Об этом сообщили в МВД России.
По информации ведомства, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции установили, что четверо выходцев из Средней Азии во время работы на строительном объекте Международного детского центра «Артек» в поселке Гурзуф допустили публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.
Конфликт произошел в присутствии других рабочих, после чего очевидцы обратились в полицию. В отношении каждого из иностранцев был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, а суд назначил штраф в размере 35 000 руб.
После рассмотрения материалов Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым сократило сроки пребывания иностранных граждан на территории России, аннулировало их разрешительные документы и приняло решения о принудительной депортации. Сотрудники полиции сопроводили мигрантов до государственной границы, где они были переданы под контроль пограничной службы для возвращения на родину. Кроме того, каждому из них запрещен въезд в Россию сроком на десять лет.
В Санкт-Петербурге ГУ МВД России по городу и области сообщило о задержании 9 нелегальных мигрантов. Мероприятие прошло на территории возведения жилого комплекса на улице Тельмана. В ходе проверки силовики установили личности 68 иностранцев, работавших на объекте. В отношении девяти из них возбуждены дела по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность). Им назначены штрафы, после уплаты которых суд примет решение о принудительном выдворении за пределы РФ. В настоящее время полиция устанавливает компанию-подрядчика, допустившую наем нелегалов. Если вина юрлица будет доказана, ему грозит ответственность по ст. 18.15 КоАП РФ.