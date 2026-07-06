Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,431-0,51%CHKZ15 4000%KAZT272,2+0,29%IMOEX2 235,99-0,31%RTSI912,11-0,3%RGBI112,19+0,21%RGBITR748,23+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На подлете к Москве сбили 15 беспилотников

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max

Таким образом, общее число дронов, сбитых на подлете к Москве с ночи 6 июля, составило 15.

Ночью 6 июля над российским регионами сбили 519 беспилотников. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Ростовской, Ленинградской, Самарской и Ярославской областями, над столичным регионом, Краснодарским краем, Крымом.

После атаки БПЛА погибла жительница Керчи, еще два человека в Крыму пострадали. В Ленобласти сбили 56 дронов. В районах портов Усть-Луга и Высоцк повреждены объекты инфраструктуры, пострадавших нет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её