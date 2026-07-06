На подлете к Москве сбили 15 беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max
Таким образом, общее число дронов, сбитых на подлете к Москве с ночи 6 июля, составило 15.
Ночью 6 июля над российским регионами сбили 519 беспилотников. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Ростовской, Ленинградской, Самарской и Ярославской областями, над столичным регионом, Краснодарским краем, Крымом.
После атаки БПЛА погибла жительница Керчи, еще два человека в Крыму пострадали. В Ленобласти сбили 56 дронов. В районах портов Усть-Луга и Высоцк повреждены объекты инфраструктуры, пострадавших нет.