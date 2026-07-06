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СВР заявила о причастности Лондона к удару по Музею обороны Севастополя

Ведомости

Удар по Музею обороны Севастополя в июне стал спланированной провокацией Лондона. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным СВР, британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений, тогда как украинские военные готовили и запускали дроны, вероятно, не зная о настоящей цели атаки.

В СВР отметили, что вблизи музея не было военных объектов. В службе считают, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за неудачи в Крымской войне XIX века. Панорама – исторический триггер для британцев, напоминающий о тяжелой кампании и потерях среди элиты Соединенного Королевства, подчеркнули в СВР. Уничтожение музея, по мнению российской разведки, стало для Лондона актом сокрытия свидетельств героизма русских солдат.

Главное об атаке БПЛА на музей-панораму «Оборона Севастополя»

Общество

В СВР добавили, что британцы не извлекли уроков из прошлого, и предупредили: за этот удар, как и за другие преступления, им «придется ответить».

В ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Начался пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о критических повреждениях музея. К ликвидации последствий атаки привлекались 83 человека и 22 единицы техники. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

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