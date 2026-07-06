В СВР отметили, что вблизи музея не было военных объектов. В службе считают, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за неудачи в Крымской войне XIX века. Панорама – исторический триггер для британцев, напоминающий о тяжелой кампании и потерях среди элиты Соединенного Королевства, подчеркнули в СВР. Уничтожение музея, по мнению российской разведки, стало для Лондона актом сокрытия свидетельств героизма русских солдат.