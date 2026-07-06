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Губернатор Омской области впервые сообщил о сбитых над регионом беспилотниках

Ведомости

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Омской областью. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Количество сбитых БПЛА Хоценко не уточнил. По его словам, последствия атаки уточняются. Ранее глава региона не сообщал о ликвидации беспилотников над территорией области.

По данным Минобороны, в ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки на Россию, запустив 625 ударных беспилотников большой дальности. Средства ПВО ликвидировали 613 из них. Удары наносились по объектам вне зоны специальной военной операции, в основном по гражданской топливно-энергетической инфраструктуре в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и Крыму.

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