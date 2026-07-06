Губернатор Омской области впервые сообщил о сбитых над регионом беспилотниках

По данным Минобороны, в ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки на Россию, запустив 625 ударных беспилотников большой дальности. Средства ПВО ликвидировали 613 из них. Удары наносились по объектам вне зоны специальной военной операции, в основном по гражданской топливно-энергетической инфраструктуре в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и Крыму.