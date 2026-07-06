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Главная / Политика /

Володин: отчеты Госдумы пройдут 22 и 23 июля

Ведомости

Комитеты Государственной думы представят отчеты о своей работе в последнюю пленарную неделю весенней сессии – 22 и 23 июля. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, отчеты по мере готовности комитетов можно будет заслушать в последнюю пленарную неделю весенней сессии. Кроме того, Володин предложил закрепить соответствующую практику в регламенте палаты ежегодно. Инициатива получила поддержку Совета Госдумы.

В пресс-службе парламента отметили, что изменения направлены на повышение эффективности парламентской работы и усиление ответственности депутатов. Особое внимание, как подчеркнули в Госдуме, уделяется вопросам дисциплины и исполнения парламентариями своих обязанностей, в том числе в рамках деятельности профильных комитетов.

2 июля эксперты, близкие к Кремлю, рассказали «Ведомостям», что нынешняя кампания по выборам в Госдуму проходит в необычных для России условиях. Вопросы, касающиеся прилетов дронов, топлива, цен и других тем, будут ставить все избиратели всем партиям, а традиционные вопросы, возникающие перед выборами о социальной сфере, благоустройстве и т.д., в этот раз уйдут на второй план, об этом на круглом столе в Фонде развития гражданского общества заявил руководитель фонда Константин Костин.

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