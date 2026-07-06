Володин: отчеты Госдумы пройдут 22 и 23 июля

2 июля эксперты, близкие к Кремлю, рассказали «Ведомостям», что нынешняя кампания по выборам в Госдуму проходит в необычных для России условиях. Вопросы, касающиеся прилетов дронов, топлива, цен и других тем, будут ставить все избиратели всем партиям, а традиционные вопросы, возникающие перед выборами о социальной сфере, благоустройстве и т.д., в этот раз уйдут на второй план, об этом на круглом столе в Фонде развития гражданского общества заявил руководитель фонда Константин Костин.