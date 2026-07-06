Трамп рассказал о подготовке к визиту Си Цзиньпина 24 сентября
Президент США Дональд Трамп ожидает визит лидера КНР Си Цзиньпина 24 сентября. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает Bloomberg.
По словам американского лидера, эта дата совпадает с проведением сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке: сам Трамп планирует выступить там 22 сентября. Агентство отмечает, что обычно в это время президент США проводит в городе несколько дней для встреч с другими мировыми лидерами.
Трамп озвучил дату в контексте обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме. Он пояснил, что одна из причин запуска проекта – запланированный визит китайского лидера: «Нам нужен большой зал, чтобы разместить тысячи людей, которые захотят его увидеть».
В мае лидеры США и Китая уже встречались в Пекине. Тогда стороны заявляли о стремлении укрепить связи после периода напряженности, в том числе на фоне ситуации вокруг Ирана.