Трамп рассказал о подготовке к визиту Си Цзиньпина 24 сентября

По словам американского лидера, эта дата совпадает с проведением сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке: сам Трамп планирует выступить там 22 сентября. Агентство отмечает, что обычно в это время президент США проводит в городе несколько дней для встреч с другими мировыми лидерами.