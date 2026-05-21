Песков: Си Цзиньпин рассказал Путину о визите Трампа в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин за неформальным чаепитием рассказал президенту России Владимиру Путину о визите американского лидера Дональда Трампа в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну разумеется [поделился информацией о визите Трампа]. Был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

20 мая Песков заявил, что имеет смысл сравнивать не церемонии приветствия Путина и Трампа, а содержание этих встреч. По словам Пескова, содержание не всегда просто сравнить, так как не все находится на поверхности.

Трамп прибыл в Китай 13 мая. На следующий день он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи президент США назвал прошедший день фантастическим и поблагодарил китайского лидера за «великолепный прием, какого еще не было».

Путин завершил свой визит в Китай 20 мая. Президент России и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

