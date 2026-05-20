Песков предложил не сравнивать церемониальную часть встреч Путина и Трампа в КНР

Имеет смысл сравнивать не церемонии приветствия президента России Владимира Путина и, ранее, американского лидера Дональда Трампа, а содержание этих встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, содержание не всегда просто сравнить, так как не все находится на поверхности.

«Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная сторона, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения», – отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что, если проанализировать фразы, сказанные Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в начале переговоров в узком составе, то «видно, что обе стороны этому содержанию [внутреннему] придают огромное значение».

В начале переговоров в узком составе 20 мая Путин отметил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентный уровень. По его словам, Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого приурочен визит президента РФ в Китай, является основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Путин также пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить РФ в 2027 г. Си назвал Путина давним другом и отметил, что Россия и КНР совместно определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности.

20 мая проходит основная программа официального визита Путина в Китай. По итогам переговоров в узком и расширенном форматах будут подписаны около 40 документов. Лидеры сделают совместное заявление. Визит Путина завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.

