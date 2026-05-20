Песков предложил не сравнивать церемониальную часть встреч Путина и Трампа в КНР

В начале переговоров в узком составе 20 мая Путин отметил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентный уровень. По его словам, Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого приурочен визит президента РФ в Китай, является основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Путин также пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить РФ в 2027 г. Си назвал Путина давним другом и отметил, что Россия и КНР совместно определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности.