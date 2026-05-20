ASTR281,2-0,69%CNY Бирж.00%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,20%RGBITR782,23+0,03%
В Пекине начались российско-китайские переговоры в узком составе

Переговоры России и Китая в узком составе начались в Доме народных собраний в Пекине. В ходе встречи президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить РФ в 2027 г.

В начале встречи Путин отметил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентный уровень. Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве президент России назвал основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Путин также подчеркнул важность безвизового режима. По его мнению, необходимо продолжать эту практику.

«И, разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию», – сказал Путин Си Цзиньпину.

Си, в свою очередь, назвал Путина давним другом и отметил, что Россия и КНР совместно определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности.

Путин прибыл с официальным визитом в Китай поздним вечером 19 мая. 20 мая проходит основная программа его визита, включающая переговоры в узком и расширенном форматах в Доме народных собраний. В российскую делегацию включены вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса. Предполагается, что будут подписаны около 40 документов. Лидеры сделают совместное заявление. Визит Путина завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.

