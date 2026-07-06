Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS211,55-0,56%CNY Бирж.11,183-2,68%IMOEX2 194,14-2,17%RTSI886,5-3,1%RGBI111,27-0,61%RGBITR742,22-0,49%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за день сбили 116 украинских беспилотников над 14 регионами

Ведомости

За 12 часов 6 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Max.

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Башкортостан, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 6 июля средства ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 22 регионами России и Азовским морем. Утром 6 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 11 сбитых беспилотниках, летевших на столицу. За день до этого, 5 июля, силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских БПЛА над регионами России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь