Силы ПВО за день сбили 116 украинских беспилотников над 14 регионами
За 12 часов 6 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Max.
Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Башкортостан, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 6 июля средства ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 22 регионами России и Азовским морем. Утром 6 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 11 сбитых беспилотниках, летевших на столицу. За день до этого, 5 июля, силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских БПЛА над регионами России.