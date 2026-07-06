Силы ПВО за день сбили 116 украинских беспилотников над 14 регионами

В ночь на 6 июля средства ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 22 регионами России и Азовским морем. Утром 6 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 11 сбитых беспилотниках, летевших на столицу. За день до этого, 5 июля, силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских БПЛА над регионами России.