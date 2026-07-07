Клаус Шваб подал заявление в полицию из-за прослушки в доме в Женеве

23 апреля 2025 г. The Wall Street Journal сообщила, что Всемирный экономический форум заподозрил своего основателя в финансовых и этических нарушениях, включая использование средств форума для личных целей. Двумя днями ранее, 21 апреля, Шваб объявил об уходе с поста председателя ВЭФ, который он занимал с 1971 г.