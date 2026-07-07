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Клаус Шваб подал заявление в полицию из-за прослушки в доме в Женеве

Ведомости

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал уголовную жалобу в полицию Женевы в связи с обнаружением прослушивающего устройства в своем домашнем офисе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Шваба.

Устройство было найдено в ходе плановой проверки безопасности в частном доме Шваба, расположенном недалеко от штаб-квартиры ВЭФ в Женеве. Заявление подано против неизвестных лиц. По предварительным данным, прослушивающее устройство могли установить в течение последних трех лет.

88-летний Шваб основал ВЭФ в 1971 г. и покинул пост председателя форума в апреле 2025 г. на фоне конфликта с руководством.

23 апреля 2025 г. The Wall Street Journal сообщила, что Всемирный экономический форум заподозрил своего основателя в финансовых и этических нарушениях, включая использование средств форума для личных целей. Двумя днями ранее, 21 апреля, Шваб объявил об уходе с поста председателя ВЭФ, который он занимал с 1971 г.

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