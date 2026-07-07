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Канада решила заключить контракт с немецкой TKMS на строительство 12 подлодок

Ведомости

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выборе германской компании Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в качестве предпочтительного поставщика для строительства до 12 неатомных подводных лодок для ВМС страны, сообщает Reuters.

Как заявил Карни на пресс-конференции в Галифаксе, это будет «крупнейшая закупка в истории Канады». TKMS опередила в тендере южнокорейскую Hanwha Ocean. Канадский премьер подчеркнул, что решение было «трудным и близким» между двумя высококвалифицированными поставщиками.

Премьер не назвал сумму контракта, но, по оценкам СМИ, речь идет о десятках миллиардов долларов. Первые субмарины, как ожидается, будут поставлены к 2035 г. Канада также планирует заключить контракт на обслуживание новых подлодок на 30–50 лет.

Объявление о выборе TKMS сделано за несколько часов до вылета Карни на саммит НАТО в Анкару, который пройдет 7–8 июля. Решение углубляет оборонные связи Оттавы с Европой на фоне обязательств Канады по увеличению военных расходов до 2% ВВП, которые страна выполнила в этом году.

2 июля стало известно, что Канада намерена объявить на предстоящем саммите НАТО в Турции о создании глобального оборонного банка, в число учредителей которого могут войти около десяти государств.

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