Канада решила заключить контракт с немецкой TKMS на строительство 12 подлодок

Объявление о выборе TKMS сделано за несколько часов до вылета Карни на саммит НАТО в Анкару, который пройдет 7–8 июля. Решение углубляет оборонные связи Оттавы с Европой на фоне обязательств Канады по увеличению военных расходов до 2% ВВП, которые страна выполнила в этом году.