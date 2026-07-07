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Собянин: силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников на подлете к Москве за ночь

Ведомости

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

О ликвидации первого БПЛА Собянин проинформировал в 02:34 мск, последних девяти – в 05:32 мск.

По словам мэра, с вечера 6 июля до 6:00 мск 7 июля в направлении Московского региона летело свыше 430 беспилотников. Силы ПВО сбили большинство из них на дальних подступах.

Минобороны РФ сообщало, что за 12 часов 6 июля российские силы ПВО сбили 116 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Башкортостан, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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