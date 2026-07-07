Глава МИД Бразилии сообщил о рисках военного вторжения США

В мае США впервые с 2018 г. опубликовали новую стратегию по борьбе с терроризмом (USCT), обозначив в качестве главных угроз исламских фундаменталистов, наркокартели, транснациональные преступные группировки, а также «левых экстремистов», включая анархистов и антифашистов. «Ни один террорист не сможет затаиться у нас или напасть извне <...> если вы навредите или планируете навредить американцам, мы найдем и убьем вас», – указано в предисловии к стратегии за авторством самого Трампа.