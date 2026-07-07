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Главная / Политика /

Глава МИД Бразилии сообщил о рисках военного вторжения США

Ведомости

Решение США классифицировать группировки Comando Vermelho (CV, «Красная команда») и Primeiro Comando da Capital (PCC, «Первая столичная команда») как террористические организации создает возможность применения американской военной силы на бразильской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра, его слова приводит CNN Brasil.

Отмечается также, что эта классификация «не принесет ощутимых выгод для международного сотрудничества между США и Бразилией в противодействии организованной преступности».

В мае США впервые с 2018 г. опубликовали новую стратегию по борьбе с терроризмом (USCT), обозначив в качестве главных угроз исламских фундаменталистов, наркокартели, транснациональные преступные группировки, а также «левых экстремистов», включая анархистов и антифашистов. «Ни один террорист не сможет затаиться у нас или напасть извне <...> если вы навредите или планируете навредить американцам, мы найдем и убьем вас», – указано в предисловии к стратегии за авторством самого Трампа.

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