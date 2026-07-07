ВС РФ поразили украинские АЗС и цистерны с топливом
Армия России поразила автозаправочные станции (АЗС) и цистерны с топливом, которые применялись в интересах подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), Удары были нанесены по объектам в оккупированной части Донецкой народной республики, включая Краматорск, сообщили в Минобороны России.
Министерство также обнародовало кадры поражения автозаправочных станций и цистерн с топливом в Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.
По данным оборонного ведомства, за 12 часов 6 июля российские силы ПВО сбили 116 украинских беспилотников. Цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Башкортостан, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.