ВС РФ поразили украинские АЗС и цистерны с топливом

Армия России поразила автозаправочные станции (АЗС) и цистерны с топливом, которые применялись в интересах подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), Удары были нанесены по объектам в оккупированной части Донецкой народной республики, включая Краматорск, сообщили в Минобороны России.