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Главная / Политика /

ВС РФ поразили украинские АЗС и цистерны с топливом

Ведомости

Армия России поразила автозаправочные станции (АЗС) и цистерны с топливом, которые применялись в интересах подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), Удары были нанесены по объектам в оккупированной части Донецкой народной республики, включая Краматорск, сообщили в Минобороны России.

Министерство также обнародовало кадры поражения автозаправочных станций и цистерн с топливом в Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

По данным оборонного ведомства, за 12 часов 6 июля российские силы ПВО сбили 116 украинских беспилотников. Цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Башкортостан, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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