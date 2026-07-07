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Над Россией уничтожили 452 украинских беспилотника за ночь

Ведомости

Силы противовоздушной обороны уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами за ночь 7 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили в период с 20:00 мск 6 июля по 8:00 мск 7 июля над 17 регионами. Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей. 

Также БПЛА уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Росавиация ночью вводила ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Сочи, Калуги, Саратов, Нижнего Новгорода, Ярославля, в городе Чебоксары, а также в столичных «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

В столичном региона за ночь уничтожили 36 украинских дронов, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. При ударе в Калужской области произошло возгорание на одном промпредприятии. 

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