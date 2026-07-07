Над Россией уничтожили 452 украинских беспилотника за ночь

Росавиация ночью вводила ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Сочи, Калуги, Саратов, Нижнего Новгорода, Ярославля, в городе Чебоксары, а также в столичных «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».