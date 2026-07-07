На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника
Средства ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве утром 7 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.
Таким образом, общее число сбитых дронов за ночь составило 39.
Собянин сообщал до этого, что с вечера 6 июля до 6:00 мск 7 июля в направлении столичного региона летело свыше 430 беспилотников. Силы ПВО сбили большинство из них на дальних подступах.
Ночью Росавиация ограничивала полеты в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».