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На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

Ведомости

Средства ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве утром 7 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.

Таким образом, общее число сбитых дронов за ночь составило 39.

Собянин сообщал до этого, что с вечера 6 июля до 6:00 мск 7 июля в направлении столичного региона летело свыше 430 беспилотников. Силы ПВО сбили большинство из них на дальних подступах.

Ночью Росавиация ограничивала полеты в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

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