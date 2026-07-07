Песков: договоренностей о посещении Трампом Эрмитажа пока нет

15 августа 2025 г. на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. В сентябре того же года Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин готов принять американского лидера в российской столице.