Песков: договоренностей о посещении Трампом Эрмитажа пока нет
Российская и американская стороны пока не договорились о посещении президентом США Дональдом Трампом России и, в частности, петербургского музея Эрмитаж. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
В ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер упомянул, что восхищен Эрмитажем в Санкт-Петербурге, передавал помощник главы государства Юрий Ушаков. Путин напомнил, что у Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию.
15 августа 2025 г. на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. В сентябре того же года Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин готов принять американского лидера в российской столице.