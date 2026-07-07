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Главная / Политика /

Песков: договоренностей о посещении Трампом Эрмитажа пока нет

Ведомости

Российская и американская стороны пока не договорились о посещении президентом США Дональдом Трампом России и, в частности, петербургского музея Эрмитаж. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал он (цитата по ТАСС).

В ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер упомянул, что восхищен Эрмитажем в Санкт-Петербурге, передавал помощник главы государства Юрий Ушаков. Путин напомнил, что у Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию. 

15 августа 2025 г. на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. В сентябре того же года Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин готов принять американского лидера в российской столице.

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