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Главная / Политика /

Reuters: танкер под флагом Саудовской Аравии поврежден в Ормузском проливе

Ведомости

Танкер, который перевозил нефть под флагом Саудовской Аравии, столкнулся с другим судном с сжиженным природным газом (СПГ) в районе Ормузского пролива, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.

По данным издания, столкновение произошло недалеко от побережья Омана. Судно с нефтью повреждено.

Агентство отметило, что не смогло связаться с официальными лицами Саудовской Аравии для получения комментариев.

7 июля у побережья Омана в левый борт танкера, двигавшегося в южном направлении, попал неизвестный снаряд. Судно загорелось. Это произошшло в 8 морских милях (14,8 км) к востоку от города Лима в Омане. О пострадавших или ущербе для окружающей среды не сообщалось.

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