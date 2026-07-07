Reuters: танкер под флагом Саудовской Аравии поврежден в Ормузском проливе

7 июля у побережья Омана в левый борт танкера, двигавшегося в южном направлении, попал неизвестный снаряд. Судно загорелось. Это произошшло в 8 морских милях (14,8 км) к востоку от города Лима в Омане. О пострадавших или ущербе для окружающей среды не сообщалось.