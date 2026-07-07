Reuters: танкер под флагом Саудовской Аравии поврежден в Ормузском проливе
Танкер, который перевозил нефть под флагом Саудовской Аравии, столкнулся с другим судном с сжиженным природным газом (СПГ) в районе Ормузского пролива, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.
По данным издания, столкновение произошло недалеко от побережья Омана. Судно с нефтью повреждено.
Агентство отметило, что не смогло связаться с официальными лицами Саудовской Аравии для получения комментариев.
7 июля у побережья Омана в левый борт танкера, двигавшегося в южном направлении, попал неизвестный снаряд. Судно загорелось. Это произошшло в 8 морских милях (14,8 км) к востоку от города Лима в Омане. О пострадавших или ущербе для окружающей среды не сообщалось.