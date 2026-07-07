Танкер загорелся после попадания снаряда у побережья Омана
У побережья Омана в левый борт танкера, двигавшегося в южном направлении, попал неизвестный снаряд. Судно загорелось, сообщил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 8 морских милях (14,8 км) к востоку от города Лима в Омане. О пострадавших или ущербе для окружающей среды не сообщается. Власти начали расследование.
13 июня UKMTO сообщил, что в шести морских милях (примерно 11 км) к востоку от побережья Омана неизвестный снаряд поразил танкер, попав в левый борт судна в носовой части. Экипаж не пострадал, разлива топлива не зафиксировано.
11 июня The Wall Street Journal сообщила, что трое граждан Индии погибли после инцидента с торговым судном в Оманском заливе. Был атакован танкер Settebello под флагом Палау. В Центральном командовании США заявили, что удар по машинному отделению нанесен из-за того, что экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения.