Танкер загорелся после попадания снаряда у побережья Омана

11 июня The Wall Street Journal сообщила, что трое граждан Индии погибли после инцидента с торговым судном в Оманском заливе. Был атакован танкер Settebello под флагом Палау. В Центральном командовании США заявили, что удар по машинному отделению нанесен из-за того, что экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения.