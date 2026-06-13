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ВМС Великобритании сообщили об обстрелянном у берегов Омана танкере

Ведомости

В шести морских милях (примерно 11 км) к востоку от побережья Омана неизвестный снаряд поразил танкер. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

Снаряд попал в левый борт судна в носовой части. Несмотря на попадание, экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности. Угрозы для окружающей среды нет – разлива топлива не зафиксировано.

Поврежденное судно продолжило движение и следует к своему следующему порту захода. Местные власти проводят расследование инцидента.

Что известно о новом витке эскалации между США и Ираном

Политика / Международные новости

Трое граждан Индии погибли после инцидента с торговым судном в Оманском заливе 11 июня. Газета The Wall Street Journal сообщала, что был атакован танкер Settebello под флагом Палау. В Центральном командовании США заявили, что удар по машинному отделению нанесен из-за того, что экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения.

11 июня Al Jazeera сообщила, что Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на атаки США. КСИР также заявил, что атаковал два судна, пытавшиеся пересечь пролив.

7 июня Fars писало, что с каждого судна, пересекающего Ормузский пролив, Иран взимает от $1,5 млн до 2 млн.

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