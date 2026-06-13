ВМС Великобритании сообщили об обстрелянном у берегов Омана танкере

Трое граждан Индии погибли после инцидента с торговым судном в Оманском заливе 11 июня. Газета The Wall Street Journal сообщала, что был атакован танкер Settebello под флагом Палау. В Центральном командовании США заявили, что удар по машинному отделению нанесен из-за того, что экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения.