Песков увязал мирную траекторию конфликта с доброй волей КиеваА пока Россия продолжит освобождение регионов и создание буферной зоны
Урегулирование конфликта на Украине пойдет по мирной траектории, когда Киев проявит готовность принять необходимые «важные решения», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», – сказал представитель Кремля.
По его словам, сейчас ВС РФ продолжают освобождение российских регионов. Он напомнил, что взятие под контроль Константиновки стало важным шагом в тактическом и стратегическом плане. Кроме того, российские военнослужащие продолжают работу по созданию буферной зоны.
Песков напомнил, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на успешность усилий США по выведению процесса урегулирования на мирный трек.
6 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается в повестке, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно.
5 июля Песков также подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Уиткоффом и Кушнером. Вместе с тем он назвал преувеличением сообщения западных СМИ о якобы ежедневном общении.