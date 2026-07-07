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Песков увязал мирную траекторию конфликта с доброй волей Киева

А пока Россия продолжит освобождение регионов и создание буферной зоны
Ведомости

Урегулирование конфликта на Украине пойдет по мирной траектории, когда Киев проявит готовность принять необходимые «важные решения», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», – сказал представитель Кремля.

По его словам, сейчас ВС РФ продолжают освобождение российских регионов. Он напомнил, что взятие под контроль Константиновки стало важным шагом в тактическом и стратегическом плане. Кроме того, российские военнослужащие продолжают работу по созданию буферной зоны.

Песков напомнил, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на успешность усилий США по выведению процесса урегулирования на мирный трек.

6 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается в повестке, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно.

5 июля Песков также подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Уиткоффом и Кушнером. Вместе с тем он назвал преувеличением сообщения западных СМИ о якобы ежедневном общении.

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