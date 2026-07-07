Собянин: силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника на подлете к Москве
Дежурные силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города проинформировал об уничтожении БПЛА в мессенджере Max в 13:22 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число БПЛА, сбитых на подлете к столице с начала суток, достигло 45, следует из сообщений Собянина.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 452 украинских беспилотника над российскими регионами за ночь 7 июля. БПЛА сбили с 20:00 мск 6 июля по 8:00 мск 7 июля над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.