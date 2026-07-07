Шохин усомнился в экономической выгоде тоннеля через Берингов пролив

5 июня глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что западное полушарие можно соединить с Восточным при помощи тоннеля Чукотка – Аляска для беспилотного грузового транспорта. По его словам, тоннель как сугубо пассажирский проект не имеет особого смысла. Но если добавить грузовые беспилотные технологии и связать его с трансарктическим транспортным коридором и Северным морским путем, получится перекресток, на котором грузы сгружаются и погружаются. Все технологии для этого уже есть, и проектантам объекта будет сделано такое предложение.