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Шохин усомнился в экономической выгоде тоннеля через Берингов пролив

Ведомости

Тоннель между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив – скорее символ отношений между Россией и США, чем экономически оправданный проект. Такое мнение президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин озвучил в интервью ИС «Вести».

Он напомнил, что портфель потенциальных российско-американских проектов оценивается более чем в $14 трлн, но тоннель, по его словам, скорее символический жест. Для окупаемости проекта нужны встречные грузопотоки, которых, по мнению Шохина, пока не просматривается.

Глава РСПП добавил, что для реализации проекта потребуется строительство железных и автомобильных дорог, а также другой инфраструктуры. Он также упомянул, что Россия и США могут сотрудничать в проекте по извлечению редкоземельных металлов из отходов.

5 июня глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что западное полушарие можно соединить с Восточным при помощи тоннеля Чукотка – Аляска для беспилотного грузового транспорта. По его словам, тоннель как сугубо пассажирский проект не имеет особого смысла. Но если добавить грузовые беспилотные технологии и связать его с трансарктическим транспортным коридором и Северным морским путем, получится перекресток, на котором грузы сгружаются и погружаются. Все технологии для этого уже есть, и проектантам объекта будет сделано такое предложение.

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