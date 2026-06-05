Чекунков: тоннель из России на Аляску имеет смысл для беспилотных грузовиков
Западное полушарие можно соединить с Восточным при помощи тоннеля Чукотка – Аляска для беспилотного грузового транспорта, рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в интервью «Бизнес ФМ».
Тоннель как сугубо пассажирский проект не имеет особого смысла, отметил он. Но если добавить грузовые беспилотные технологии и связать его с трансарктическим транспортным коридором и Северным морским путем, тогда получится перекресток, на котором грузы сгружаются и погружаются. Все технологии для этого уже есть, и, по словам министра, такое предложение проектантам объекта будет сделано. Он отметил, что Чукотка – это ворота Северного морского пути.
Пока тоннеля нет летать в Соединенные Штаты можно на обновленных Ил-114-300, пришедшие на замену Ан-24. Чекунков рассказал, что первые машины начнут поступать, в частности, в Архангельск в начале следующего года.
4 июня спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что тоннель через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, будет построен, соглашение о продолжении проектирования сооружения подпишут 5 июня на ПМЭФе. Он отметил, что это «будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами».