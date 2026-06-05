Чекунков: тоннель из России на Аляску имеет смысл для беспилотных грузовиков

Тоннель как сугубо пассажирский проект не имеет особого смысла, отметил он. Но если добавить грузовые беспилотные технологии и связать его с трансарктическим транспортным коридором и Северным морским путем, тогда получится перекресток, на котором грузы сгружаются и погружаются. Все технологии для этого уже есть, и, по словам министра, такое предложение проектантам объекта будет сделано. Он отметил, что Чукотка – это ворота Северного морского пути.