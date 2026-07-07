Володин призвал не паниковать из-за топлива, чтобы не «играть на руку» врагу
В политике не следует паниковать, чтобы не играть на руку противнику. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в контексте ситуации с топливом в стране, передает «Дума ТВ».
«Когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать – это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. В политике надо уметь держать удар и не вертеть головой, идти до конца», – сказал он.
По мнению Володина, тот, кто делает политику на ситуации с топливом, – неправ. Отдельно спикер нижней палаты затронул «выступающих против России». По его словам, в кризисные моменты они строят далеко идущие планы и рассчитывают, что «раз они внесли напряжение в общество, значит, можно его расшатать».
29 июня вице-премьер Александр Новак поручил повысить эффективность распределения топлива в регионах. Кабмин также принял решение временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный импорт топлива является шагом к стабилизации рынка.