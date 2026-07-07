Володин призвал не паниковать из-за топлива, чтобы не «играть на руку» врагу

По мнению Володина, тот, кто делает политику на ситуации с топливом, – неправ. Отдельно спикер нижней палаты затронул «выступающих против России». По его словам, в кризисные моменты они строят далеко идущие планы и рассчитывают, что «раз они внесли напряжение в общество, значит, можно его расшатать».