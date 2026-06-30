Песков назвал возможный импорт топлива шагом к стабилизации рынка

28 июня Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Президент заявил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня. Он указал, что резервы бензина в стране сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, несмотря на поступление ранее накопленных объемов топлива. При этом президент подчеркнул, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, но не имеет критического характера. По его словам, атаки ВСУ на объекты российской энергетической инфраструктуры создают определенные проблемы, но они решаются.