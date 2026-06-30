Песков назвал возможный импорт топлива шагом к стабилизации рынка

Песков назвал возможный импорт топлива шагом к стабилизации рынкаКремль не станет раскрывать страны, с которыми ведутся контакты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, из каких именно стран Россия может начать импорт нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка. На вопрос журналистов о возможных поставщиках он ответил, что контакты ведутся, но по понятным причинам детали не разглашаются.
«По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», – заявил Песков.
28 июня Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Президент заявил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня. Он указал, что резервы бензина в стране сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, несмотря на поступление ранее накопленных объемов топлива. При этом президент подчеркнул, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, но не имеет критического характера. По его словам, атаки ВСУ на объекты российской энергетической инфраструктуры создают определенные проблемы, но они решаются.
29 июня вице-премьер Александр Новак поручил повысить эффективность распределения топлива в регионах. Правительство также приняло решение временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%.