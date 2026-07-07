МИД Словакии опроверг приостановку выдачи туристических виз россиянам
Словакия не прекращала выдачу туристических виз гражданам России. Ограничения касаются только распределения сроков на подачу заявлений. Об этом сообщили «РИА Новости» в министерстве иностранных дел Словакии.
«В связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу», – уточнили в словацком МИДе.
7 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что визовый центр Словакии в России временно прекратил прием заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки, кроме спортивных. Уточнялось, что в июле и августе 2026 г. документы принимаются только на шенгенские визы с целью «Спорт», а также на национальные визы. Записи на подачу заявлений по другим категориям аннулируются, а сервисный сбор возвращается заявителям в течение 7–15 дней.
Визовый центр рекомендовал следить за обновлениями, поскольку прием документов по остальным категориям планируется возобновить после августа. Точные сроки пока не определены.
В АТОР также отмечали, что высокого спроса на словацкие визы среди россиян нет. По данным ассоциации, в 2025 г. Словакия выдала гражданам России 1149 виз, из которых 46% были многократными.