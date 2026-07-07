МИД Словакии опроверг приостановку выдачи туристических виз россиянам

7 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что визовый центр Словакии в России временно прекратил прием заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки, кроме спортивных. Уточнялось, что в июле и августе 2026 г. документы принимаются только на шенгенские визы с целью «Спорт», а также на национальные визы. Записи на подачу заявлений по другим категориям аннулируются, а сервисный сбор возвращается заявителям в течение 7–15 дней.