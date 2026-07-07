Словакия временно остановила выдачу туристам шенгенских виз

В 2025 г. Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ, аналогичные решения приняли Дания, Франция, Чехия и Исландия. С 1 января 2026 г. Германия также прекратила признавать пятилетние загранпаспорта россиян, с 1 апреля того же года аналогичное правило вступило в силу в Польше. С 1 сентября 2026 г. Эстония прекратит признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией.