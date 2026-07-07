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Словакия временно остановила выдачу туристам шенгенских виз

Ведомости

Визовый центр Словакии в России временно прекращает прием заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки, за исключением спортивной. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В июле и августе 2026 г. документы будут принимать только на шенгенскую визу с целью «Спорт» и на национальные визы. Запись на подачу с другими целями аннулируют, сервисный сбор вернут на карту в течение 7–15 дней. Визовый центр порекомендовал следить за обновлениями: прием по другим целям должен возобновиться после августа, точные сроки пока не названы.

Ажиотажа вокруг словацких виз нет. В 2025 г. Словакия выдала россиянам 1149 виз, только 46% из них – многократные. Для сравнения: Италия оформила более 161 000, Франция – свыше 156 000, Греция – 59 000 виз.

30 июня АТОР сообщила, что визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекратит принимать документы на оформление шенгенских виз по доверенности. Подать документы можно будет только лично либо через близких родственников или супругов. Если речь идет о несовершеннолетних, документы за них смогут подать родители или законные опекуны.

В 2025 г. Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ, аналогичные решения приняли Дания, Франция, Чехия и Исландия. С 1 января 2026 г. Германия также прекратила признавать пятилетние загранпаспорта россиян, с 1 апреля того же года аналогичное правило вступило в силу в Польше. С 1 сентября 2026 г. Эстония прекратит признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией.

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