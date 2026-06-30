Визовый центр Франции отменит подачу документов по доверенности с 15 июля
Визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекратит принимать документы на оформление шенгенских виз по доверенности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Согласно новым правилам, подать документы можно будет только лично либо через близких родственников или супругов. В последнем случае потребуется документально подтвердить родство, при этом заявитель должен будет пройти процедуру сдачи биометрических данных в течение последних 59 месяцев. Если речь идет о несовершеннолетних, документы за них смогут подать родители или законные опекуны.
Теперь передача паспорта и комплекта документов представителю по доверенности больше не будет предусмотрена. Вместе с тем, как отметили в АТОР, туристические агентства и профильные специалисты сохранят возможность помогать заявителям с подготовкой документов и записью в визовый центр.
В ассоциации также считают, что изменение порядка подачи документов не окажет существенного влияния на доступность записи. По данным туроператоров, около 90% визовых заявлений сейчас рассматриваются в течение месяца, однако при ранней подаче срок ожидания решения может увеличиваться до шести недель.
Ранее ряд стран Евросоюза ввели ограничения на въезд по российским небиометрическим документам. В 2025 г. Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ, аналогичные решения приняли Дания, Франция, Чехия и Исландия. С 1 января 2026 г. Германия прекратила признавать пятилетние загранпаспорта россиян, с 1 апреля того же года аналогичное правило вступило в силу в Польше. С 1 сентября 2026 г. Эстония прекращает признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией.