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Главная / Политика /

Зеленского не пустят на заседание саммита НАТО

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому могут не дать микрофон на заседании саммита НАТО в Анкаре. Об этом передает телеканал CNN.

«Зеленский примет участие в ужине лидеров в Анкаре, но не будет участвовать в заседаниях саммита – это сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к альянсу остаются нереализованными», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, 8 июля украинский лидер встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Согласно материалу, Трамп «выразил восхищение способностью Зеленского продолжать борьбу против гораздо более крупного противника». На фоне этого ЕС может выделить Киеву «десятки миллиардов» евро на военную поддержку для демонстрации Трампу готовности финансировать конфликт.

Накануне журналист The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюз писал, что украинская тема будет второстепенной на саммите в Анкаре. Журналист пишет, что на саммите в Турции НАТО может столкнуться с несколькими «атаками»: на единство, решимость и безопасность военного блока. Первая атака исходит от Трампа, который выводит войска, оружие и финансирование из Европы. Вторая атака связана с расколом внутри НАТО по финансированию боевых действий на Украине.

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