Зеленского не пустят на заседание саммита НАТО

Накануне журналист The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюз писал, что украинская тема будет второстепенной на саммите в Анкаре. Журналист пишет, что на саммите в Турции НАТО может столкнуться с несколькими «атаками»: на единство, решимость и безопасность военного блока. Первая атака исходит от Трампа, который выводит войска, оружие и финансирование из Европы. Вторая атака связана с расколом внутри НАТО по финансированию боевых действий на Украине.