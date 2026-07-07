Количество сбитых на подлете к Москве дронов возросло до 53
Силы противовоздушной обороны РФ с начала суток 7 июля уничтожили 53 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Mах.
«Отражена атака еще двух беспилотников», – говорится в сообщении градоначальника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщал о 51-ом сбитом БПЛА. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 452 украинских беспилотника над российскими регионами за ночь 7 июля. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились ограничения.