Песков рассказал о споре Зеленского с Путиным на встрече в Париже в 2019 году

Первая встреча российского и украинского лидера состоялась 9 декабря 2019 г. В переговорах, посвященных ситуации в Донбассе, также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны договорились придерживаться минских соглашений от 2015 г., которые предусматривают обмен удерживаемыми лицами, отвод вооружений от линии разграничения в Донбассе, прекращение огня и др. После переговоров Путин также провел отдельную встречу с Зеленским, это было их первое личное общение. На саммите в Париже президентам России и Украины удалось поговорить с глазу на глаз 10–15 минут, говорил тогда пресс-секретарь российского лидера.