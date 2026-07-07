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Песков рассказал о споре Зеленского с Путиным на встрече в Париже в 2019 году

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже в 2019 г. начал оспаривать текст совместного заявления, несмотря на его предварительное согласование экспертами. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

По словам Пескова, встреча была посвящена обсуждению минских соглашений. Он отметил, что после начала переговоров Зеленский стал спорить с содержанием документа, на что Путин ответил: «Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?».

Песков подчеркнул, что этот эпизод стал первым опытом общения Путина и Зеленского.

Первая встреча российского и украинского лидера состоялась 9 декабря 2019 г. В переговорах, посвященных ситуации в Донбассе, также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны договорились придерживаться минских соглашений от 2015 г., которые предусматривают обмен удерживаемыми лицами, отвод вооружений от линии разграничения в Донбассе, прекращение огня и др. После переговоров Путин также провел отдельную встречу с Зеленским, это было их первое личное общение. На саммите в Париже президентам России и Украины удалось поговорить с глазу на глаз 10–15 минут, говорил тогда пресс-секретарь российского лидера.

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