Песков заявил о разногласиях Путина и Зеленского по целому ряду вопросов
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, но пока им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на «Первом канале» (слова пресс-секретаря приводит ТАСС). В частности, Песков отметил, что Путин и Зеленский «используют разную терминологию».
На саммите в Париже президентам России и Украины удалось поговорить с глазу на глаз 10–15 минут, рассказал также пресс-секретарь российского лидера. По его мнению, это не так уж и мало. «Потом их прервал президент [Франции Эмманюэль] Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», – добавил Песков.
В Париже 9 декабря состоялись переговоры лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия), на которых Путин и Зеленский встретились впервые. По итогам саммита было подписано коммюнике, подтверждающее приверженность сторон минским договоренностям от 2015 г. Ожидается, что новые переговоры в «нормандском формате» состоятся через четыре месяца.