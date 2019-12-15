Песков заявил о разногласиях Путина и Зеленского по целому ряду вопросов

На саммите в Париже президентам России и Украины удалось поговорить с глазу на глаз 10–15 минут, рассказал также пресс-секретарь российского лидера. По его мнению, это не так уж и мало. «Потом их прервал президент [Франции Эмманюэль] Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», – добавил Песков.