Уиткофф и Кушнер могут скоро посетить Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер в скором времени могут прибыть в Россию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
«Разговор об этом ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», – процитировало агентство собеседника.
16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву ожидается после подписания меморандума между США и Ираном в Швейцарии. Перед этим помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом, что их визит ожидается, но даты не назывались.