Уиткофф и Кушнер могут скоро посетить Москву

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву ожидается после подписания меморандума между США и Ираном в Швейцарии. Перед этим помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом, что их визит ожидается, но даты не назывались.