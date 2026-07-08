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Главная / Политика /

Уиткофф и Кушнер могут скоро посетить Москву

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер в скором времени могут прибыть в Россию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Разговор об этом ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», – процитировало агентство собеседника.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что визит Уиткоффа и Кушнера в Москву ожидается после подписания меморандума между США и Ираном в Швейцарии. Перед этим помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом, что их визит ожидается, но даты не назывались.

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