Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
DVEC1,169+0,52%CNY Бирж.11,202-0,74%IMOEX2 220,77+1,39%RTSI915,67+1,02%RGBI112,59+1,3%RGBITR751,32+1,3%
Главная / Политика /

Лавров: следующая встреча глав МИД АГС пройдет в России

Ведомости

Следующая министерская встреча Россия — Альянс государств Сахеля (АГС) пройдет в 2027 г. в России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Ниамее.

«На уровне министров иностранных дел мы встречаемся уже второй раз официально, – отметил Лавров. – В прошлый раз такая встреча состоялась в Москве, но в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре прошлого года мы провели еще одни консультации. В будущем году договорились встретиться в Российской Федерации».

Министр подчеркнул, что стороны будут пользоваться любыми возможностями для контактов на многосторонних площадках. Это, по его словам, обеспечит «ритмичность контактов и должный контроль за тем, как выполняются достигнутые договоренности». Визит Лаврова в Нигер стал первым в истории: глава российского МИД прибыл в Ниамей для участия во второй министерской встрече с АГС, в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

Первая официальная встреча глав МИД России и АГС прошла в апреле 2025 г. в Москве. Тогда стороны договорились проводить такие консультации на регулярной основе.

В июле 2024 г. Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в Конфедерацию государств Сахеля для углубленного сотрудничества в сфере безопасности и экономики.

В августе 2025 г. министр обороны Андрей Белоусов впервые провел переговоры с военными главами стран АГС. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь