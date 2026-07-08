Лавров: следующая встреча глав МИД АГС пройдет в России
Следующая министерская встреча Россия — Альянс государств Сахеля (АГС) пройдет в 2027 г. в России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Ниамее.
«На уровне министров иностранных дел мы встречаемся уже второй раз официально, – отметил Лавров. – В прошлый раз такая встреча состоялась в Москве, но в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре прошлого года мы провели еще одни консультации. В будущем году договорились встретиться в Российской Федерации».
Министр подчеркнул, что стороны будут пользоваться любыми возможностями для контактов на многосторонних площадках. Это, по его словам, обеспечит «ритмичность контактов и должный контроль за тем, как выполняются достигнутые договоренности». Визит Лаврова в Нигер стал первым в истории: глава российского МИД прибыл в Ниамей для участия во второй министерской встрече с АГС, в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо.
Первая официальная встреча глав МИД России и АГС прошла в апреле 2025 г. в Москве. Тогда стороны договорились проводить такие консультации на регулярной основе.
В июле 2024 г. Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в Конфедерацию государств Сахеля для углубленного сотрудничества в сфере безопасности и экономики.
В августе 2025 г. министр обороны Андрей Белоусов впервые провел переговоры с военными главами стран АГС. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств.