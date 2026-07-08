Лавров: следующая встреча глав МИД АГС пройдет в России

Министр подчеркнул, что стороны будут пользоваться любыми возможностями для контактов на многосторонних площадках. Это, по его словам, обеспечит «ритмичность контактов и должный контроль за тем, как выполняются достигнутые договоренности». Визит Лаврова в Нигер стал первым в истории: глава российского МИД прибыл в Ниамей для участия во второй министерской встрече с АГС, в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо.